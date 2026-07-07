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    NNS erwirbt Anteile an OCI

    NNS erwirbt Anteile an OCI

    Dies ist eine Pressemitteilung der NNS Holding (Cyprus) Limited („NNS" oder der „Bieter"). Diese Pressemitteilung wird gemäß den Bestimmungen von § 5 Abs. 4 des niederländischen Erlasses über öffentliche Übernahmeangebote (Besluit openbare biedingen Wft) (das „Dekret") im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot (das „Angebot") von NNS für alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien am Kapital der OCI Global N.V. („OCI" oder die „Gesellschaft"). Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OCI dar. Jedes Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Angebotsprospekts (der „Angebotsprospekt"), der von der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten, die „AFM") genehmigt wurde. Diese Pressemitteilung darf weder ganz noch teilweise, weder direkt noch indirekt, in einer Rechtsordnung veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre.

    LIMASSOL, Zypern, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Es wird auf die Pressemitteilung vom 24. Juni 2026 von NNS bezüglich der öffentlichen Bekanntgabe des Angebots verwiesen. Gemäß den Bestimmungen von § 5 Abs. 4 der Verordnung gibt NNS hiermit bekannt, dass es Transaktionen mit Aktien von OCI (die „Aktien") durchgeführt hat.

    NNS Holding (Cyprus) Limited

    NNS bestätigt, dass es bereit ist, den Aktionären, die verkaufen möchten, Liquidität für OCI-Aktien zur Verfügung zu stellen, ohne dabei den Markt für OCI-Aktien in irgendeiner Weise zu stören und ohne den Angebotspreis von 4,10 Euro in keinem Fall zu überschreiten.

    Datum

    Transaktionsart

    Gesamtzahl der Aktien

    Durchschnittlicher Kaufpreis (EUR)

    07. Juli 2026

    Kaufen

    281,729

    4.0670

    Der höchste Preis, der bei den heute getätigten Transaktionen pro Aktie gezahlt wurde, betrug 4,08 Euro pro Aktie.

    Insgesamt hat NNS heute 281.729 Aktien erworben, was etwa 0,13 % des ausgegebenen Aktienkapitals von OCI entspricht.

    Nach Abwicklung der oben genannten Transaktionen wird NNS insgesamt 106.234.359 Aktien halten, was etwa 50,26 % des ausgegebenen Aktienkapitals von OCI entspricht.

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