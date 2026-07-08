US-Militär meldet Angriffe auf Ziele im Iran
Für Sie zusammengefasst
- US-Militär griff Ziele im Iran nach Tankerattacken an
- Attacken auf mehrere Tanker in Straße von Hormus
- Centcom nannte das Regionalkommando für den Nahen Osten
Foto: Stringer - dpa
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit./jcf/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Kappaklausi schrieb gestern 11:08
Öl wird wieder steigen. Siehe Crack Spread von über 60 Dollar. Der Markt ist so krass geshortet wie noch nie. Riecht ja sehr stark nach Manipulation. Alles wurde eingepreist und das GAP wurde geschlossen. Die Big Player haben die Kuh mit Shorts gemolken und nun wird demnächst mit Longs das gleiche gemacht.mitdiskutieren »
walker333 schrieb 06.07.26, 15:51
mitdiskutieren »
Du gehst davon aus, dass physischer Ölmarkt und derivativer Ölmarkt völlig losgelöst und unabhängig voneinander agieren.
Was Du vielleicht übersiehst:
Wenn Angebot und Nachfrage dieser beiden Märkte tatsächlich voneinander abweichen, so können die physischen Teilnehmer ihren geplanten Öl- Kauf- oder Verkaufsmengen am Derivatemarkt hedgen.
Also:
==> Wenn das Mißverhältnis beider Märkte wirklich groß ist, so ergibt sich für physische Käufer ein Paradies, da sie sich den Kaufpreis per Derivat jetzt schon sichern können! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Hydro_23 schrieb 01.07.26, 09:59
The Frictionless Mirage — Hormuz, Paper Deficits, and the Physical Baselinemitdiskutieren »
Während das algorithmische Karussell pünktlich zum Start des neuen Quartals die nächste Entspannungsmeldung durch die Leitungen jagt und den WTI- sowie Brent-Papierpreis wieder unter die Marke von 73 USD drückt, lohnt sich der maximal distanzierte Blick auf die mechanische Realität hinter den Kulissen.
Die quantitative Einordnung der aktuellen Dynamik:
- Das Narrativ der reibungslosen Meerenge: Morgan Stanley lanciert pünktlich zum strategischen Wendepunkt Berichte über eine „schneller als erwartete Wiedereröffnung“ der Strasse von Hormuz. Das visuelle Zählen von Tankertransits dient als perfekter Trigger für die Short-Algorithmen im vakuumierten Papier-Raum. Es bedient exakt den Simplicity Bias der Masse: Ein paar passierende Schiffe werden sofort mit dem strukturellen Ende einer geopolitischen Blockade gleichgesetzt.
- Das 10-Millionen-Barrel-Paradoxon: Die Analysten selbst räumen ein, dass der Markt im Vorfeld nur durch historische US-Exporte und gedrosselte China-Importe vor einer massiven Verknappung von fast 10 Millionen Barrel pro Tag künstlich abgeschirmt werden musste. Dass das zeitgleiche Hochfahren der Nahost-Exporte nun übergangslos in einen dauerhaften, strukturellen Überschuss von 4,8 Millionen Barrel im nächsten Jahr münden soll, ist mathematische Akrobatik zur Beruhigung der Terminmärkte.
- Die unsichtbaren Atome im Untergrund: Während der Papier-Kontrakt auf dem Bildschirm den verordneten Rückzug antritt, verändern sich die tektonischen Platten der Realwirtschaft nicht im Sekundentakt. Die offizielle Gewährung erheblicher Sanktionserleichterungen für den Iran zeigt die nackte Notwendigkeit des Westens, physisches Öl um jeden Preis im System zu halten. Gleichzeitig markieren die sukzessiven Sektor-Downgrades für europäische Energiewerte den Versuch, institutionelles Kapital pünktlich zum Quartalsauftakt aus den realen Substanzwerten abzugsaugen.
Das Aquarium feiert die vermeintlich billige Energie und atmet kollektiv auf. Wer die Punkte im Untergrund verbindet, weiss: Die Schwerkraft der physischen Atome lässt sich durch mediale Nebelkerzen und temporäre Entlastungen im Derivate-Raum kurzfristig verbiegen, aber niemals aufheben.
Während das algorithmische Karussell pünktlich zum Start des neuen Quartals die nächste Entspannungsmeldung durch die Leitungen jagt und den WTI- sowie Brent-Papierpreis wieder unter die Marke von 73 USD drückt, lohnt sich der maximal distanzierte Blick auf die mechanische Realität hinter den Kulissen.
Die quantitative Einordnung der aktuellen Dynamik:
- Das Narrativ der reibungslosen Meerenge: Morgan Stanley lanciert pünktlich zum strategischen Wendepunkt Berichte über eine „schneller als erwartete Wiedereröffnung“ der Strasse von Hormuz. Das visuelle Zählen von Tankertransits dient als perfekter Trigger für die Short-Algorithmen im vakuumierten Papier-Raum. Es bedient exakt den Simplicity Bias der Masse: Ein paar passierende Schiffe werden sofort mit dem strukturellen Ende einer geopolitischen Blockade gleichgesetzt.
- Das 10-Millionen-Barrel-Paradoxon: Die Analysten selbst räumen ein, dass der Markt im Vorfeld nur durch historische US-Exporte und gedrosselte China-Importe vor einer massiven Verknappung von fast 10 Millionen Barrel pro Tag künstlich abgeschirmt werden musste. Dass das zeitgleiche Hochfahren der Nahost-Exporte nun übergangslos in einen dauerhaften, strukturellen Überschuss von 4,8 Millionen Barrel im nächsten Jahr münden soll, ist mathematische Akrobatik zur Beruhigung der Terminmärkte.
- Die unsichtbaren Atome im Untergrund: Während der Papier-Kontrakt auf dem Bildschirm den verordneten Rückzug antritt, verändern sich die tektonischen Platten der Realwirtschaft nicht im Sekundentakt. Die offizielle Gewährung erheblicher Sanktionserleichterungen für den Iran zeigt die nackte Notwendigkeit des Westens, physisches Öl um jeden Preis im System zu halten. Gleichzeitig markieren die sukzessiven Sektor-Downgrades für europäische Energiewerte den Versuch, institutionelles Kapital pünktlich zum Quartalsauftakt aus den realen Substanzwerten abzugsaugen.
Das Aquarium feiert die vermeintlich billige Energie und atmet kollektiv auf. Wer die Punkte im Untergrund verbindet, weiss: Die Schwerkraft der physischen Atome lässt sich durch mediale Nebelkerzen und temporäre Entlastungen im Derivate-Raum kurzfristig verbiegen, aber niemals aufheben.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen