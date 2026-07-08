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    First Majestic schließt endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Silbermine San Martin für einen Gesamterlös von 90 Millionen US$

    First Majestic schließt endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Silbermine San Martin für einen Gesamterlös von 90 Millionen US$
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    7. Juli 2026, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung“) datiert mit 6. Juli 2026 über den Verkauf seiner zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Silbermine San Martin, die sich 250 Kilometer nördlich der Stadt Guadalajara im Bundesstaat Jalisco, Mexiko, im Bergbaurevier San Martin de Bolaños („San Martin“) befindet, an Flextronics Supply and Service, S. de R.L. de C.V. („Flextronics“), einem privaten mexikanischen Unternehmen, gegen eine Gesamtbarzahlung in Höhe von 90 Millionen US$ (die „Transaktion“) abgeschlossen hat. Diese Gesamtbarzahlung umfasst eine Vorauszahlung in Höhe von 2,5 Millionen US$, die bei Abschluss der Transaktion fällig wird (von diesem Betrag wurden bereits 500.000 US$ als Anzahlung auf ein Treuhandkonto eingezahlt), sowie weiteren 87,5 Millionen US$ in Form künftiger Zahlungen.

     

    DETAILS DER TRANSAKTION

     

    Die Vereinbarung sieht vor, dass Flextronics – vorbehaltlich der Erfüllung bzw. des Verzichts auf bestimmte, nachstehend beschriebene Bedingungen – alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Minera El Pilon, S.A. de C.V. („El Pilon“) erwerben wird, einer nach mexikanischem Recht gegründeten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Majestic, die eine 100%ige Beteiligung an San Martin hält. Die Übernahme umfasst auch die Konzessionsgruppe Jalisco, die aus 5.245 Hektar an Bergbaukonzessionen im Besitz von El Pilon befinden in den Gemeinden Etzatlán und Tototlán im Bundesstaat Jalisco besteht. Im Gegenzug ist Flextronics verpflichtet, folgende Zahlungen an First Majestic zu leisten:

     

    -          2,5 Millionen US$ in bar bei Vertragsabschluss (davon wurden bereits 500.000 US$ als Anzahlung auf ein Treuhandkonto eingezahlt);

    -          2,5 Millionen US$ in bar innerhalb von 180 Tagen nach Vertragsabschluss;

    -          10 Millionen US$ in bar an jedem Jahrestag des Vertragsabschlusses, beginnend mit dem ersten Jahrestag des Vertragsabschlusses und fortlaufend an jedem darauffolgenden Jahrestag bis einschließlich des fünften Jahrestags des Vertragsabschlusses (bis zu diesem Zeitpunkt wären insgesamt 50,0 Millionen US$ an Jahrestagszahlungen geleistet worden);

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