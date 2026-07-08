Iran
USA verstoßen gegen Rahmenabkommen
- Iran verurteilt US-Angriffe als Verstoß gegen Abkommen
- Wiederinsetzung von Öl-Sanktionen durch die USA
- Gefahr erneuter militärischer Eskalation in der Region
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die erneuten Angriffe der USA als Verstoß gegen das Rahmenabkommen verurteilt. Das Vorgehen der USA, Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft zu setzen sowie die daraufhin erfolgten Angriffe stellten einen "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Abkommen dar, schrieb Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X.
Nach Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hatte das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zuvor hatte das US-Finanzministerium mitgeteilt, eine vor gut zwei Wochen erteilte Ausnahmegenehmigung werde wieder zurückgenommen.
Mit dem neuen Angriff der USA auf Ziele im Iran wächst die Gefahr einer erneuten militärischen Eskalation in der Region. Nach wochenlangen Kämpfen zwischen den USA, Israel und dem Iran war erst im vergangenen Monat eine vorläufige Vereinbarung erreicht worden, die Raum für intensive Verhandlungen über ein Ende des Krieges schaffen sollte. Diese Gespräche stocken derzeit./ln/DP/zb
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Du gehst davon aus, dass physischer Ölmarkt und derivativer Ölmarkt völlig losgelöst und unabhängig voneinander agieren.
Während das algorithmische Karussell pünktlich zum Start des neuen Quartals die nächste Entspannungsmeldung durch die Leitungen jagt und den WTI- sowie Brent-Papierpreis wieder unter die Marke von 73 USD drückt, lohnt sich der maximal distanzierte Blick auf die mechanische Realität hinter den Kulissen.
Die quantitative Einordnung der aktuellen Dynamik:
- Das Narrativ der reibungslosen Meerenge: Morgan Stanley lanciert pünktlich zum strategischen Wendepunkt Berichte über eine „schneller als erwartete Wiedereröffnung“ der Strasse von Hormuz. Das visuelle Zählen von Tankertransits dient als perfekter Trigger für die Short-Algorithmen im vakuumierten Papier-Raum. Es bedient exakt den Simplicity Bias der Masse: Ein paar passierende Schiffe werden sofort mit dem strukturellen Ende einer geopolitischen Blockade gleichgesetzt.
- Das 10-Millionen-Barrel-Paradoxon: Die Analysten selbst räumen ein, dass der Markt im Vorfeld nur durch historische US-Exporte und gedrosselte China-Importe vor einer massiven Verknappung von fast 10 Millionen Barrel pro Tag künstlich abgeschirmt werden musste. Dass das zeitgleiche Hochfahren der Nahost-Exporte nun übergangslos in einen dauerhaften, strukturellen Überschuss von 4,8 Millionen Barrel im nächsten Jahr münden soll, ist mathematische Akrobatik zur Beruhigung der Terminmärkte.
- Die unsichtbaren Atome im Untergrund: Während der Papier-Kontrakt auf dem Bildschirm den verordneten Rückzug antritt, verändern sich die tektonischen Platten der Realwirtschaft nicht im Sekundentakt. Die offizielle Gewährung erheblicher Sanktionserleichterungen für den Iran zeigt die nackte Notwendigkeit des Westens, physisches Öl um jeden Preis im System zu halten. Gleichzeitig markieren die sukzessiven Sektor-Downgrades für europäische Energiewerte den Versuch, institutionelles Kapital pünktlich zum Quartalsauftakt aus den realen Substanzwerten abzugsaugen.
Das Aquarium feiert die vermeintlich billige Energie und atmet kollektiv auf. Wer die Punkte im Untergrund verbindet, weiss: Die Schwerkraft der physischen Atome lässt sich durch mediale Nebelkerzen und temporäre Entlastungen im Derivate-Raum kurzfristig verbiegen, aber niemals aufheben.