Carlsberg gibt bekannt, dass drei Viertel der Erwachsenen diesen Sommer Fußball schauen werden, ein Drittel jedoch seit sechs Monaten oder länger kein Spiel mehr gespielt hat

Da die Fußballsaison nun in vollem Gange ist, hat Carlsberg versucht, hier Abhilfe zu schaffen und die Menschen wieder nach draußen zu locken, damit sie die Freude am Fußballspielen erleben können.

KOPENHAGEN, Dänemark, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ein Drittel der (31%) Erwachsenen gibt zu, seit sechs Monaten oder länger nicht mehr bei einer Partie mitgespielt zu haben, während satte 73% sich diesen Sommer ein Spiel ansehen werden.*

Laut einer von Carlsberg durchgeführten Umfrage haben die meisten (44%) das Gefühl, nicht genug Zeit, keine Spielpartner (39%) oder nicht genügend Platz (16%) zum Spielen zu haben. Und so ist die Aufgabe für Carlsberg ganz einfach: den Menschen wieder Freude am Spielen zu vermitteln, indem wir es ihnen wieder leicht machen, das Spiel zu spielen.

Infolgedessen sind in Städten im ganzen Land „Goal-Poster" an den Wänden aufgetaucht. Die schlichten, torförmigen Plakate befinden sich an Orten, an denen man leicht mit anderen eine Runde kicken kann; man braucht nur einen Fußball, und schon geht's los.

Die „Goal-Poster", die den ganzen Sommer über an Ort und Stelle bleiben, waren bereits Schauplatz zahlreicher spontaner Fußballspiele und haben der Öffentlichkeit die Freude am Fußballspielen zurückgebracht. Eine Freude, die zwei Drittel (60%) der Befragten unter vermissen, wie sie angeben.

Lynsey Woods, Global Brand Director bei Carlsberg, sagt: „In einer Zeit, in der Fußball für viele immer unerreichbarer zu werden scheint, wollten wir den Teil des Spiels feiern, der allen gehört. Wenn Carlsberg das Beste aus dem Fußball herausholen würde, würden mehr Menschen ihn spielen und nicht nur zuschauen. Das ist eine unterhaltsame, einfache Erinnerung an die Freude, die uns ursprünglich dazu gebracht hat, uns in den Fußball zu verlieben: einen Ball zu nehmen und ein bisschen zu kicken."

Die Carlsberg „Goal-Poster" sind derzeit für begrenzte Zeit am Sutton Walk und in den Shoreditch Tunnels (London) sowie in der Bridge Street (Manchester) zu sehen. Die Spieler werden dazu ermutigt, sich auf den Weg zu machen, bevor es zu spät ist, und nach den Spielorten und anderen Spielmöglichkeiten Ausschau zu halten.

Mit dieser Initiative setzt Carlsberg sein Bestreben fort, den Zugang zu noch mehr großartigen Erlebnissen zu ermöglichen – indem Hindernisse identifiziert werden, die dem im Wege stehen, und der Öffentlichkeit der Zugang zu den besten Erlebnissen ermöglicht wird. Im Rahmen seines Sponsorings des UEFA-Nationalmannschaftsfußballs und der UEFA EURO 2028 wird Carlsberg weiterhin Barrieren abbauen und den Fans mehr Zugang zu den schönsten Seiten des schönen Spiels ermöglichen.

Hinweise für die Redaktion

Die von 3Gem im Juni 2026 im Auftrag von Carlsberg durchgeführte Umfrage umfasste 10.000 Befragte aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Indien und China aus der allgemeinen Bevölkerung im Alter von 18 Jahren und älter.

Über die Carlsberg-Gruppe:

1847 vom Brauer J.C. gegründet Jacobsen, die Carlsberg-Gruppe ist einer der weltweit führenden Brauereikonzerne und verfügt über ein attraktives Portfolio an Bier- und anderen Getränkemarken. Mit über 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in mehr als 150 Märkten hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, für eine bessere Gegenwart und Zukunft zu brauen. Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln unterstützt dieses Ziel – und treibt die Bemühungen voran, Mehrwert für die Aktionäre und die Gesellschaft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter carlsberggroup.com

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