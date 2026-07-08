51Talk feiert sein 15-jähriges Jubiläum mit einer weltweiten Überarbeitung seines Lehrplans, um die Englischkenntnisse von Kindern zu verbessern

51Talk wurde 2011 gegründet und betreut heute Familien in mehr als 50 Ländern und Regionen, wobei das Unternehmen insbesondere in Südostasien, im Nahen Osten und in Ostasien stark vertreten ist. Durch Live-Einzelunterricht in Englisch und strukturierte Lernpfade hat die Plattform Kindern durch regelmäßiges Üben und intensive Interaktion stets dabei geholfen, Selbstvertrauen beim Sprechen zu entwickeln.

SINGAPUR, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- 51Talk, eine weltweite Online-Plattform für den Einzelunterricht in Englisch für Kinder, gab heute anlässlich ihres 15-jährigen Jubiläums eine umfassende weltweite Überarbeitung ihres Lehrplans bekannt. Diese Initiative ist mehr als nur eine Produktverbesserung – sie spiegelt das anhaltende Engagement von 51Talk für die globale Bildung wider: Kinder dazu befähigen, selbstbewusst über kulturelle Grenzen hinweg zu kommunizieren, sich mit der Welt zu verbinden und sich Gehör zu verschaffen.

Umfassende Überarbeitung des Lehrplans

Ab Juli dieses Jahres wird 51Talk seinen neuen Online-Lehrplan für das Englischlernen einführen: Global Communicator. Der überarbeitete Lehrplan basiert auf akademischer Exzellenz und Praxisnähe und bietet international ausgerichtete Inhalte, individuelle Lernwege sowie eine hochgradig interaktive Lernerfahrung, die darauf ausgerichtet ist, selbstbewusste globale Kommunikatoren heranzubilden.

Der Lehrplan umfasst von der Oxford University Press autorisierte Unterrichtsmaterialien, die für junge Lernende angepasst wurden und den international anerkannten Standards für Englischkenntnisse entsprechen. Ein KI-gestütztes adaptives Lernsystem analysiert die Leistungen der Schüler und passt den Schwierigkeitsgrad des Unterrichts in Echtzeit an, wodurch ein wirklich individuelles Lernen ermöglicht wird. Der Lehrplan basiert auf einer fortschrittlichen interaktiven Engine und simuliert authentische Alltagssituationen, wodurch die Schülerinnen und Schüler das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten entwickeln, sich auf Englisch natürlich und effektiv zu verständigen.

„Unser Ziel war es schon immer, Kindern dabei zu helfen, ihre Englischkenntnisse in alltäglichen Situationen selbstbewusst anzuwenden", sagte Lucy Qu, Vice President of Academics bei 51Talk. „Mit diesem Upgrade verbessern wir die Art und Weise, wie wir interaktives, reaktionsschnelles und kommunikationsorientiertes Lernen anbieten, noch weiter."