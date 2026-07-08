Pulse Clean Energy schließt zwei Energiespeicherprojekte in Großbritannien mit Unterstützung der Technologie-Leistungsversicherung von Ariel Green ab

LONDON, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pulse Clean Energy (Pulse), ein führendes Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, hat den Finanzabschluss für zwei Batterie-Energiespeicherprojekte im Vereinigten Königreich (GB) erreicht, die durch eine Technology Performance Insurance (TPI) von Ariel Green unterstützt werden. Diese maßgeschneiderte Versicherungslösung stellt die ersten von TPI vermittelten Policen für Energiespeicherprojekte auf dem britischen Markt dar und spiegelt einen weltweit zunehmenden Trend zu innovativen Risikomanagementlösungen für die Infrastruktur im Bereich der sauberen Energie wider.

Die Versicherung wurde speziell für die Batterie-Energiespeicherprojekte von Pulse in Plymouth und Dowlais konzipiert, die sich derzeit im Bau befinden. Die Police bietet langfristigen Schutz für bis zu 13 Jahre, unterstützt die Projektfinanzierung und gibt Pulse gleichzeitig die Flexibilität, die Anlagen während ihrer gesamten Betriebsdauer zu verwalten.

Durch die maßgeschneiderte Anpassung des Versicherungsschutzes an die spezifischen technischen und wirtschaftlichen Risiken jedes einzelnen Projekts bietet die TPI-Lösung von Ariel Green dem Unternehmen Pulse mehr Flexibilität beim schrittweisen Austausch von Komponenten, während gleichzeitig ein langfristiger Risikoschutz gewährleistet bleibt. Die Absicherung unterstützt zudem die Finanzierung, indem sie den Kreditgebern zusätzliches Vertrauen in die langfristige Wertentwicklung und Zuverlässigkeit der Vermögenswerte vermittelt.

Aazzum Yassir, Leiter für Technologie und Betrieb bei Pulse Clean Energy, sagte: „Angesichts unseres wachsenden Portfolios wird es immer wichtiger, intelligentere Wege zur Steuerung langfristiger Risiken zu finden. Der Abschluss einer Technologie-Leistungsversicherung für Plymouth und Dowlais ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung. Er verschafft uns die nötige Flexibilität, um unsere Vermögenswerte effektiv zu verwalten, und gibt gleichzeitig Kreditgebern und Investoren das erforderliche Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Projekte. Wir sind stolz darauf, der erste Entwickler von Energiespeichersystemen zu sein, der eine derartige Versicherung auf dem britischen Markt abgeschlossen hat, und freuen uns darauf, dass beide Projekte den Betrieb aufnehmen und ihren Beitrag zur Versorgung der Menschen in ganz Großbritannien mit sicherer, kostengünstiger Energie leisten."