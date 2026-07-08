🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seaspan und Maersk steigern die Flotteneffizienz durch ein strategisches Programm zur Modernisierung der Schiffe

    SINGAPUR, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber von Schiffen, hat eine vertiefte strategische Zusammenarbeit mit A.P. angekündigt. Moller – Maersk (Maersk), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich integrierter Logistik und Containerschifffahrt, konzentrierte sich auf die Steigerung der Effizienz seiner zeitgecharterten Flotte.

    Signing of the Memorandum of Cooperation on Decarbonization

    Aufbauend auf einer mehr als 20-jährigen vertrauensvollen Partnerschaft treiben die beiden Unternehmen ein umfassendes Programm zur Steigerung der Schiffseffizienz bei 18 Schiffen voran, die langfristig an Maersk verchartert sind. Das Programm zielt darauf ab, messbare Verbesserungen in den Bereichen Kraftstoffeffizienz, Ladekapazität, betriebliche Flexibilität und Emissionsminderung zu erzielen.

    Als zentrale Initiative haben die Partner gemeinsam hochwirksame Nachrüstungslösungen für vier 13.000-TEU-Schiffe entwickelt, was eines der bedeutendsten Modernisierungsprogramme für die gemeinsame Zeitcharterflotte von Seaspan und Maersk darstellt.

    Die Nachrüstlösung umfasst den Einbau eines Wellengenerators zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs der Hilfsmotoren, eine Leistungsoptimierung der Hauptmaschine, einen neuen hocheffizienten Propeller und eine Vorwirbelvorrichtung zur Verbesserung des Antriebseffizients sowie die Vorbereitung auf die CO₂-Abscheidung, um das Schiff für künftige Emissionsvorschriften gerüstet zu machen. Zudem wird die Zurrbrücke angehoben, um die Ladekapazität zu erhöhen, und die Tragfähigkeit wird gesteigert, um die Beladungsfähigkeit zu verbessern. Insgesamt sollen diese Nachrüstungsmaßnahmen die Slot-Kosten des Schiffes um etwa 10–13 % senken und gleichzeitig die Treibstoffeffizienz, die Betriebsleistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern.

    Bis heute belaufen sich die bereits getätigten und geplanten Investitionen in die Modernisierung der Flotte der 18 Schiffe auf insgesamt rund 75 Millionen US-Dollar; weitere Maßnahmen zur Förderung der fortgesetzten Dekarbonisierung und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit befinden sich derzeit in der Entwicklung.

    Unabhängig davon hat WattSpan – ein strategischer Joint-Venture-Partner von Seaspan im Bereich maritime Technologie und Ingenieurwesen, der sich auf Lösungen für Schiffsleistung, Energieeffizienz und Dekarbonisierung konzentriert – gemeinsam mit Maersk und COSCO Shipyard eine unverbindliche Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die einen einjährigen Rahmen für die Zusammenarbeit bei Schiffsmodernisierungen, Verbesserungen der Energieeffizienz sowie Technologien zur Dekarbonisierung der Schifffahrt. Zu den Initiativen gehören unter anderem die gemeinsame Entwicklung, der Informationsaustausch und die künftige Durchführung von Projekten im Rahmen separater kommerzieller Vereinbarungen.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Seaspan und Maersk steigern die Flotteneffizienz durch ein strategisches Programm zur Modernisierung der Schiffe SINGAPUR, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ - Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber von Schiffen, hat eine vertiefte strategische Zusammenarbeit mit A.P. angekündigt. Moller – Maersk (Maersk), ein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     