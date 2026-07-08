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    Aktie vor VERVIELFACHUNG!? Rheinmetall, OHB, MustGrow im Analysten-Check!

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Ist das Fregatten-Desaster bei Rheinmetall nur halb so schlimm? Analysten senken zwar ihre Umsatzschätzungen, aber die Auswirkungen bleiben insgesamt überschaubar. Sie raten zum …

    Aktie vor VERVIELFACHUNG!? Rheinmetall, OHB, MustGrow im Analysten-Check!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Ist das Fregatten-Desaster bei Rheinmetall nur halb so schlimm? Analysten senken zwar ihre Umsatzschätzungen, aber die Auswirkungen bleiben insgesamt überschaubar. Sie raten zum Kauf. Bei der Aktie von MustGrow sehen Analysten sogar Vervielfachungspotenzial. Mit seinen senfbasierten Produkten wollen die Kanadier die Landwirtschaft revolutionieren. Der Vertrieb ist angelaufen. Umsatz und Ergebnis sollen in den kommenden Jahren kräftig steigen. Eine Partnerschaft mit Bayer bietet Upside-Potenzial. Heute endet die Kapitalerhöhung bei OHB. Die Aktie der deutschen Weltraumhoffnung ist zuletzt deutlich unter die Räder gekommen. Analysten raten zum Kauf. Das Kurspotenzial ist allerdings überschaubar und die Bewertung alles andere als günstig.

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