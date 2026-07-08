Zefiro Methane, RWE und KSB im Check: Drei Aktien für den neuen Energie-Infrastrukturboom
Rund um die laufende Energiewende entstehen viele neue Geschäftsmodelle und Nischenmärkte, die auch an der Börse für neue Fantasie sorgen und Anlegern gute Investitionsmöglichkeiten bieten. Wir nehmen drei Energie-Aktien mit sehr unterschiedlichen …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Rund um die laufende Energiewende entstehen viele neue Geschäftsmodelle und Nischenmärkte, die auch an der Börse für neue Fantasie sorgen und Anlegern gute Investitionsmöglichkeiten bieten. Wir nehmen drei Energie-Aktien mit sehr unterschiedlichen Risikoprofilen unter die Lupe: Zefiro Methane als aussichtsreicher Spezialwert, RWE als großer deutscher Energie-Champion und KSB als stiller Infrastruktur-Profiteur aus dem Maschinenbau.
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