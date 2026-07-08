Zefiro Methane, RWE und KSB im Check: Drei Aktien für den neuen Energie-Infrastrukturboom

Rund um die laufende Energiewende entstehen viele neue Geschäftsmodelle und Nischenmärkte, die auch an der Börse für neue Fantasie sorgen und Anlegern gute Investitionsmöglichkeiten bieten. Wir nehmen drei Energie-Aktien mit sehr unterschiedlichen …



