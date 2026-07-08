Paukenschlag und Kaufempfehlung! TKMS, SFC Energy, dynaCERT! Analystenschätzungen zu niedrig? Paukenschlag bei TKMS. Das Unternehmen hat einen Milliardenauftrag aus Kanada an Land gezogen. Die Aktie steigt weiter, während Rüstungsaktien insgesamt schwächeln. Erhöhen Analysten bald ihre Schätzungen? Bei dynaCERT erwarten Analysten den …



