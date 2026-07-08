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    Paukenschlag und Kaufempfehlung! TKMS, SFC Energy, dynaCERT! Analystenschätzungen zu niedrig?

    Paukenschlag bei TKMS. Das Unternehmen hat einen Milliardenauftrag aus Kanada an Land gezogen. Die Aktie steigt weiter, während Rüstungsaktien insgesamt schwächeln. Erhöhen Analysten bald ihre Schätzungen? Bei dynaCERT erwarten Analysten den …

    Paukenschlag und Kaufempfehlung! TKMS, SFC Energy, dynaCERT! Analystenschätzungen zu niedrig?
    Foto: esg-aktien.de
    Paukenschlag bei TKMS. Das Unternehmen hat einen Milliardenauftrag aus Kanada an Land gezogen. Die Aktie steigt weiter, während Rüstungsaktien insgesamt schwächeln. Erhöhen Analysten bald ihre Schätzungen? Bei dynaCERT erwarten Analysten den kommerziellen Durchbruch. Dann hat die Aktie Vervielfachungspotenzial. Im jüngsten Interview gibt sich der neue deutsche CEO zuversichtlich. In Schwellenländern will das Cleantech-Unternehmen den Durchbruch schaffen. Das Potenzial ist riesig. Während man bei dynaCERT noch auf den Ausbruch der Aktie spekulieren kann, läuft die Rally bei SFC Energy bereits. Im laufenden Jahr hat der Kurs um über 70 % zulegen können. Analysten bewerten die jüngste Übernahme positiv und sehen weiteres Kurspotenzial.

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