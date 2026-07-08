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    'Axios'

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    Angriffe des US-Militärs diesmal deutlich stärker

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Angriffe im Süden Irans trafen Luftabwehr
    • Explosionen in Sirik, Qeschm und Bandar Abbas
    • Angriffe vier- bis fünfmal stärker als zuvor
    'Axios' - Angriffe des US-Militärs diesmal deutlich stärker
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat bei seinen jüngsten Angriffen im Iran Medienberichten zufolge erneut Ziele im Süden des Landes ins Visier genommen. Unter anderem seien Systeme zur Luftabwehr, zur Küstenüberwachung sowie Drohnenstellungen attackiert worden, berichtete "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten. Die Angriffe seien vier oder fünf Mal stärker gewesen als Attacken vor rund anderthalb Wochen.

    Iranische Medien berichteten in der Nacht von Explosionen in der Hafenstadt Sirik an der Straße von Hormus sowie auf der Insel Qeschm. Auch aus dem Bereich der Großstadt Bandar Abbas gab es iranische Berichte über Explosionen. Nach Angaben des iranischen Senders Press TV wurden mehrere Menschen verletzt.

    Ein US-Beamter bezeichnete die Angriffe gegenüber dem US-Sender CNN als "Bestrafung". Die Attacken würden demnach noch eine Weile andauern. Zuvor waren mehrere Tanker in der Straße von Hormus beziehungsweise nahe der strategisch wichtigen Meerenge getroffen worden. Der Golfstaat Katar machte den Iran für einen Angriff auf einen Flüssiggas-Tanker verantwortlich./jcf/DP/zb






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