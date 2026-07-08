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    US-Militär beendet Angriffe gegen den Iran - über 80 Ziele

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär traf nach eigenen Angaben über 80 Ziele
    • Luftabwehr, Schiffsabwehrraketen und über 60 Boote
    • Reaktion auf Angriffe auf drei Handelsschiffe
    US-Militär beendet Angriffe gegen den Iran - über 80 Ziele
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben über 80 Ziele im Iran angegriffen und seine Attacken mittlerweile beendet. Die Streitkräfte hätten unter anderem Luftabwehrsysteme, Schiffsabwehrraketen sowie mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden in oder nahe der Straße von Hormus getroffen, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit. Damit sei die Fähigkeit des Irans beeinträchtigt worden, den Schiffsverkehr in der Meerenge zu stören.

    Das US-Militär stellte die Attacke als Reaktion auf iranische Angriffe auf drei Handelsschiffe dar. Centcom zufolge hatte der Iran je ein Schiff unter Flagge der Marshallinseln, Liberias sowie Saudi-Arabiens angegriffen. Die US-Streitkräfte stünden weiterhin bereit, den Iran bei Verstößen gegen das Rahmenabkommen zur Rechenschaft zu ziehen./jcf/DP/zb






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