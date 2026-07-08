Goldexperte bullisch! Jetzt Barrick Mining und Desert Gold Aktie kaufen? Und was macht First Majestic Silver? Ist die Schwäche beim Goldpreis bald vorbei? Dies glaubt Edelmetallexperte Markus Bußler. Für eine nachhaltige Serie von Zinserhöhungen sieht er wenig Anlass. Darauf deutet auch der Anleihemarkt hin. Damit könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, …



