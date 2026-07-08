🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDesert Gold Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Desert Gold Ventures
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldexperte bullisch! Jetzt Barrick Mining und Desert Gold Aktie kaufen? Und was macht First Majestic Silver?

    Ist die Schwäche beim Goldpreis bald vorbei? Dies glaubt Edelmetallexperte Markus Bußler. Für eine nachhaltige Serie von Zinserhöhungen sieht er wenig Anlass. Darauf deutet auch der Anleihemarkt hin. Damit könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, …

    Goldexperte bullisch! Jetzt Barrick Mining und Desert Gold Aktie kaufen? Und was macht First Majestic Silver?
    Foto: esg-aktien.de
    Ist die Schwäche beim Goldpreis bald vorbei? Dies glaubt Edelmetallexperte Markus Bußler. Für eine nachhaltige Serie von Zinserhöhungen sieht er wenig Anlass. Darauf deutet auch der Anleihemarkt hin. Damit könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, sich Goldaktien ins Depot zu legen. Dabei denken viele an Barrick Mining. Doch die Strategie des Konzerns verwirrt derzeit. Bei Desert Gold könnte bereits kurzfristig eine Rally starten. Denn der Goldexplorer will in Kürze mit der Goldproduktion starten. Analysten raten zum Kauf. Der Silberpreis hat sich in den vergangenen Monaten halbiert. Auch die Aktie von First Majestic ist unter die Räder gekommen. Doch der Konzern arbeitet an einem neuen Treiber.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldexperte bullisch! Jetzt Barrick Mining und Desert Gold Aktie kaufen? Und was macht First Majestic Silver? Ist die Schwäche beim Goldpreis bald vorbei? Dies glaubt Edelmetallexperte Markus Bußler. Für eine nachhaltige Serie von Zinserhöhungen sieht er wenig Anlass. Darauf deutet auch der Anleihemarkt hin. Damit könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     