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    Unicredit will Ergebnis für Commerzbank-Übernahmeangebot vorlegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit veröffentlicht finales Ergebnis des Angebots
    • Unicredit hält fast 40 Prozent und Optionen für mehr
    • Bund und Commerzbank-Chefin lehnen Übernahme ab
    Unicredit will Ergebnis für Commerzbank-Übernahmeangebot vorlegen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Seit Monaten spitzt sich der Kampf um die Commerzbank zu, nun will die Unicredit das finale Ergebnis ihres Übernahmeangebots veröffentlichen. An diesem Mittwoch sollen neue Zahlen der Großbank aus Mailand zeigen, wie viele Aktionäre das Angebot für einen Aktientausch angenommen haben.

    Die Unicredit, die im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen war, hatte Anfang Mai ein Übernahmeangebot für den Dax -Konzern vorgelegt, das bis 3. Juli verlängert wurde. Sie bot 0,485 eigene Aktien je Commerzbank-Papier. Umgerechnet lag die Offerte der Unicredit lange unter dem Kurs der Commerzbank-Aktien. Zuletzt wurde das Angebot der Italiener aber mit dem steigenden Aktienkurs der Unicredit zunehmend attraktiver.

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    Unicredit-Chef Andrea Orcel will mit einer Übernahme der Commerzbank eine europäische Großbank schmieden. Er sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus von 7.000 Stellen bei der Commerzbank.

    Nach jüngstem Stand vom 19. Juni hat sich die Unicredit fast 40 Prozent der Anteile des Dax-Konzerns direkt gesichert, über Kaufoptionen Zugriff auf mehr als drei Prozent der Commerzbank-Aktien und hielt weitere Finanzinstrumente. Überschreitet die Unicredit die Marke von 50 Prozent, könnte sie entscheidend Einfluss auf das Commerzbank-Management nehmen.

    Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp lehnt eine Übernahme ebenso ab wie der Bund. Der deutsche Staat, dessen Aktienverkauf im September 2024 zum Einfallstor für die Unicredit wurde, hat jüngst erneut klargemacht, dass er seine restlichen gut zwölf Prozent nicht verkaufen wird./als/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 25.463 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,96 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,89 %/+12,86 % bedeutet.





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