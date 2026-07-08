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    Bahn stellt Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Drittes Sofortprogramm für bessere Kundeninfo
    • Schnelle Info bei Verspätungen und Gleiswechseln
    • Pünktlichkeit verbessert sich nicht in Kürze
    Bahn stellt Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation vor
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stellt an diesem Mittwoch (9.45 Uhr) ihr drittes Sofortprogramm für kurzfristige Verbesserungen im Bahnverkehr vor. Konkret geht es dabei um bessere Kundenkommunikation, wie der bundeseigene Konzern mitteilte. Fahrgäste sollen künftig besser bei Verspätungen und kurzfristigen Gleiswechseln informiert werden.

    Es ist das letzte von insgesamt drei Maßnahmen-Paketen, mit denen die Bahn kurzfristig das Reiseerlebnis für Fahrgäste verbessern will. Ein erstes Programm für mehr Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen und ein zweites für mehr Komfort in den Fernzügen sind schon vorgestellt worden.

    Die Pünktlichkeit verbessert sich durch diese Punkte gleichwohl nicht. Bahnchefin Evelyn Palla hat die Reisenden bereits darauf eingestellt, dass es noch Jahre dauern wird, bis die Züge wieder zuverlässiger unterwegs sind./maa/DP/jha






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