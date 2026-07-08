Hamburger Hochbahn setzt während der Ferien weniger Busse ein

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Hochbahn stellt zum Sommerferienbeginn am Donnerstag den Fahrplan um und setzt bis Ende der Herbstferien weniger Busse ein. Die Änderungen betreffen 9 von 120 Buslinien, wie die Hochbahn mitteilte. Für alle anderen Linien gelten die regulären Fahrpläne.

Der Hochbahn zufolge sind die Fahrgastzahlen während der Ferien niedriger als während der restlichen Zeit. Untersuchungen sollen zeigen, dass die Fahrgastzahlen in den Sommerferien um bis zu 25 Prozent unter dem Jahresmittel liegen, weil etwa weniger Schüler unterwegs sind.