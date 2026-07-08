TAGESVORSCHAU
Termine am 8. Juli 2026
- 09:30 USA: Meta Hauptversammlung Aktionäre
- 15:00 DEU: Würth-Gruppe Halbjahreszahlen Bericht
- Unicredit finales Ergebnis des Commerzbank-Angebots
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Juli ^
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 USA: Meta, Hauptversammlung
10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung
15:00 DEU: Würth-Gruppe, Halbjahreszahlen
17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen/Aufträge 6/26
DEU/ITA: Unicredit will finales Ergebnis ihres Übernahmeangebots für die Commerzbank bekanntgeben
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26
04:00 NZL: Zentralbank, Zinsentscheid
08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
15:00 USA: Neue Weltprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 16:00 USA: Großhandelsumsatz 5/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 DEU: Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26
21:00 USA: Konsumentenkredite
SONSTIGE TERMINE:
09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Einstufung von Apple als «Torwächter» bei Plattformdiensten
09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Genehmigung von italienischen Staatshilfen für Fluglinien während Corona-Pandemie
TUR: Nato-Gipfel (zweiter und letzter Tag)
+ 0700 Doorstep Nato-Generalsekretär Mark Rutte, anschließend Staats- und Regierungschefs + 0945 Offizielle Begrüßung der Staats- und Regierungschefs + 1000 Familienfoto der Gipfel-Teilnehmer
+ 1015 Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungschefs + 1330 Treffen US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj + 1415 Abschluss-Pk Rutte
+ 1515 Pk Trump
+ 1530 Pk Bundeskanzler Friedrich Merz
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi