🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Schwere US-Angriffe auf Iran

    1933 Aufrufe 1933 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg: Die Gewaltspirale dreht sich wieder! Öl knallt hoch!

    Als Reaktion auf den Beschuss von Handelsschiffen in der Straße von Hormus meldet das US-Militär schwere Angriffe auf Ziele im Iran. Die Angst vor einer Eskalation des Iran-Konflikts geht um. Der Ölpreis legt kräftig zu.

    Schwere US-Angriffe auf Iran - Iran-Krieg: Die Gewaltspirale dreht sich wieder! Öl knallt hoch!
    Foto:

    Der Ölmarkt hat seinen nächsten Schockmoment. Nach neuen schweren US-Angriffen auf den Iran sind die Preise für Rohöl am Mittwoch deutlich gestiegen. Der Grund ist die Angst vor einer neuen Eskalation im Nahen Osten.

    Die US-Sorte WTI zur Lieferung im August verteuerte sich laut CNBC um 2,87 Prozent auf 72,46 US-Dollar je Barrel. Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im September stieg um 2,75 Prozent auf 76,18 US-Dollar.

    Auslöser der jüngsten US-Angriffe auf den Iran waren neue Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus, die mutmaßlich durch den Iran oder seine Verbündeten verübt wurden. Drei kommerzielle Schiffe seien am Dienstag in oder nahe der strategisch wichtigen Meerenge attackiert worden, meldete das Gemeinsame Maritime Informationszentrum unter Führung der USA. Die Gefahrenlage für Schiffe wurde auf "hoch" angehoben. Weitere feindliche Aktionen des Iran seien wahrscheinlich.

    Darauf reagierte das US-Militär mit einer Reihe schwerer Angriffe. Insgesamt seien 80 iranische Ziele getroffen worden. Das US-Zentralkommando erklärte, die Militärschläge seien eine Antwort auf iranische Attacken gegen drei Handelsschiffe. Irans Vorgehen sei ungerechtfertigt, gefährlich und ein klarer Bruch der Waffenruhe. Am frühen Mittwochmorgen erklärten die USA die Militärschläge für beendet.

    Trotzdem steht die fragile Entspannung im Nahen Osten wieder auf der Kippe. Erst im vergangenen Monat war eine Feuerpause erreicht worden. Sie hatte die Straße von Hormus nach monatelangen Störungen wieder für den kommerziellen Schiffsverkehr geöffnet.

    Auch wirtschaftlich zieht Washington die Schrauben an. Das US-Finanzministerium zog eine Ausnahmegenehmigung zurück, die dem Iran den Verkauf von Öl erlaubt hatte. Ein US-Regierungsvertreter sagte CNBC anonym, Iran werde nur profitieren, wenn er sich entsprechend verhalte. Das Vorgehen in der Straße von Hormus sei für die USA völlig inakzeptabel und werde Folgen haben.

    Für Anleger geht es nun um mehr als nur Öl. Orbis-Advisor-Stratege Andrew Jackson warnt, dass der Sprung bei Ölpreisen und Renditen die US-Notenbank zu einer härteren Haltung zwingen könnte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um zwei Basispunkte auf 4,549 Prozent.

    Derweil melden mehrere Medien, dass es Raketenalarm in Kuwait und Bahrain gegeben habe. Der Iran hatte zuvor mit Gegenangriffen gedroht.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schwere US-Angriffe auf Iran Iran-Krieg: Die Gewaltspirale dreht sich wieder! Öl knallt hoch! Als Reaktion auf den Beschuss von Handelsschiffen in der Straße von Hormus meldet das US-Militär schwere Angriffe auf Ziele im Iran. Die Angst vor einer Eskalation des Iran-Konflikts geht um. Der Ölpreis legt kräftig zu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     