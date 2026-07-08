JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 4. August mit soliden Ergebnissen für das zweite Quartal. Unveränderte Jahresziele dürften die aktuellen Markterwartungen bestätigen, schreibt er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Kurseinfluss des Berichts dürfte sich laut Vosser demnach in Grenzen halten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST
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Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 50,56EUR auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
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