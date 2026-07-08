JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 4. August mit soliden Ergebnissen für das zweite Quartal. Unveränderte Jahresziele dürften die aktuellen Markterwartungen bestätigen, schreibt er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Kurseinfluss des Berichts dürfte sich laut Vosser demnach in Grenzen halten./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 50,56EUR auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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