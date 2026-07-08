Gold Runner Exploration - Golden Girl-Projekt vor spannendem Explorationssommer

Gold Runner Exploration (CSE: GRUN; FSE: CE70) treibt die Entwicklung seines 8.471 Hektar großen Golden Girl-Projekts im berühmten Golden Triangle von British Columbia zügig voran. Als direkten Startschuss für das Sommerprogramm 2026 hat das Unternehmen die Datenerfassung für luftgestützte magnetische und radiometrische Untersuchungen durch Precision GeoSurveys bereits erfolgreich abgeschlossen. Die aktuelle Auswertung dieser Daten wird den Feldteams entscheidende geophysikalische Leitlinien für die kommenden Zieldefinitionen liefern. Pünktlich zur Mobilisierung am 12. Juli und dem Start der Geländearbeiten am 13. Juli ist das Unternehmen damit bestens gerüstet. Das ambitionierte Programm wird logistisch über das Forrest Kerr Camp abgewickelt und vereint modernste Explorationsmethoden wie LiDAR, Photogrammetrie sowie hochpräzise Labor- und Gesteinsanalysen.

Hochgradiges Potenzial in erstklassiger Nachbarschaft

Das Projekt besticht durch seine strategische Lage in der Iskut-River-Region, exakt auf halber Strecke zwischen den prominenten Neuentdeckungen Surebet (Goliath Resources) und Big One (Juggernaut Exploration). Zudem profitiert die Infrastruktur von der nur 14 Kilometer entfernten Bronson-Landepiste. Bereits bei ersten Arbeiten im Jahr 2024 identifizierte Gold Runner hier ein massives, 12 mal 7 Kilometer großes Gold-Silber-System. Erste Gesteinsproben untermauerten dies mit herausragenden Werten von bis zu 11,28 g/t Gold und 3.262 g/t Silber, begleitet von starken Basismetallgehalten mit bis zu 5,37 Prozent Kupfer, 20 Prozent Blei und 14,15 Prozent Zink. Auch die Channel-Proben bestätigten mit bis zu 3,74 g/t Gold und über 2.100 g/t Silber das immense Potenzial der strukturell kontrollierten Scherzonen.

Geologisch verweist das Unternehmen auf Parallelen zur lediglich 17 Kilometer entfernten Snip-Goldmine, die historisch rund eine Million Unzen Gold, 390.000 Unzen Silber und 249.000 Kilogramm Kupfer produzierte. Auch wenn historische Erfolge in der Nachbarschaft keine Garantie für die eigene Liegenschaft sind, eröffnen sich auf Golden Girl gewaltige Chancen: Mehr als 95 Prozent des Areals wurden noch nie mit modernen Methoden untersucht. Gleichzeitig hat der jüngste Gletscherrückzug große, zuvor überdeckte Gesteinsflächen freigelegt, die nun erstmals für unmittelbare Kartierungen und Beprobungen zugänglich sind.

Erfahrenes Entdecker-Team und strategische Partner

Unter der Leitung der Geologen Nicolai Goeppel und Ryan Purnell von Higher Ground Exploration Corp. setzt Gold Runner auf Experten, die bereits maßgeblich an den angrenzenden Entdeckungen von Goliath und Juggernaut beteiligt waren. Diese operative Nähe spiegelt sich auch auf Unternehmensebene wider: Goliath Resources und Juggernaut Exploration halten über das B-ALL Syndicate, dem Optionsgeber von Golden Girl, Projektanteile von 4 respektive 13 Prozent und fungieren als wichtige strategische Partner. Wie CEO Chris Wensley betont, bündelt das Unternehmen in diesem Sommerprogramm geballte geologische Erfahrung. Im Fokus steht nun die zügige Auswertung der Geophysik, um punktgenaue Ziele für die anstehenden Feldarbeiten herauszuarbeiten.

Jetzt keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer