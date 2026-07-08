JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Mark Wilson in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 35,88EUR auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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