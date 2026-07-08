JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Mark Wilson in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:13 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 35,88EUR auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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