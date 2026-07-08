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    Infracore SA: IPO-Volumen festgelegt, CHF 54.00 je Aktie – SIX-Handel morgen

    Infracore startet an der SIX: Festpreis, klar strukturierter Free Float und geplanter SPI-Einzug markieren einen bedeutenden Schritt für Wachstum, Finanzierung und Marktpräsenz.

    Infracore SA: IPO-Volumen festgelegt, CHF 54.00 je Aktie – SIX-Handel morgen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Festpreis und Kotierung: Angebotspreis CHF 54.00 je Aktie; Kotierung und Handelsaufnahme an der SIX Swiss Exchange am 9. Juli 2026 (09:00 MESZ) unter dem Ticker INFRAC; Abwicklung voraussichtlich 10. Juli 2026.
    • Umfang des Angebots: Basisangebot von 4’209’203 Aktien (3’703’703 neu ausgegebene + 505’500 bestehende von MPT) plus Mehrzuteilungsoption von bis zu 420’920 bestehenden Aktien (10% des Basisangebots).
    • Platzierungsvolumen und Marktkapitalisierung: Gesamtes Platzierungsvolumen bis zu ca. CHF 250 Mio.; erwartete Marktkapitalisierung bei Kotierung: CHF 826 Mio.
    • Erlösverwendung: Bruttoerlös aus den neuen Aktien rund CHF 200 Mio.; Mittel sollen hauptsächlich Sale‑and‑Leaseback‑Pipeline, Entwicklungsprojekte und Kapitalstruktur sowie die Rückzahlung von Aktionärsdarlehen von rund CHF 55.2 Mio. finanzieren.
    • Aktionärsstruktur und Free Float: Erwarteter Free Float 27.5% (basis), bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption bis ca. 30.3%; Pro‑forma‑Beteiligungen nach IPO: MPT ~49.9%, AEVIS ~22.6%; Lock‑up‑Vereinbarung über 180 Tage (bis 5. Jan 2027).
    • Indexaufnahme und Konsortialbanken: Infracore soll am zweiten Handelstag (10. Juli 2026) in den SPI, SPI Extra und den SXI Real Estate Shares Broad (REAL) aufgenommen werden; Joint Global Coordinators/Bookrunners u.a. Citi und Zürcher Kantonalbank.







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