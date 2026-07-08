AEVIS VICTORIA: Endgültiges IPO-Volumen von Infracore steht fest
AEVIS VICTORIA SA kommentiert den erfolgreichen Börsengang ihrer Beteiligung Infracore und unterstreicht damit die strategische Bedeutung des Gesundheitsinfrastruktur-Portfolios.
Foto: adobe.stock.com
- Freiburg, 8. Juli 2026: AEVIS VICTORIA SA nimmt die Bekanntgabe des endgültigen IPO-Volumens von Infracore zur Kenntnis.
- Infracore SA ist auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisiert und gehört zum Healthcare-Investmentportfolio von AEVIS.
- IPO-Volumen: rund CHF 200 Millionen Erlös durch Ausgabe neuer Namenaktien.
- Zweck des Erlöses: Infracore kann damit weiteres Wachstum vorantreiben sowie Sichtbarkeit und Transparenz des Marktwerts erhöhen.
- Nach der Kapitalerhöhung sinkt AEVIS’ direkte und indirekte Beteiligung an Infracore auf 22.6%; AEVIS beabsichtigt, die gesamte Beteiligung zu behalten und Infracore weiter zu begleiten.
- Der IPO soll zu einer klareren Anerkennung des inneren Werts von AEVIS als Beteiligungsgesellschaft mit einem Portfolio aus strategischen, transparenten und wertschöpfenden Vermögenswerten beitragen.
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