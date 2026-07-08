🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAEVIS VICTORIA AktievorwärtsNachrichten zu AEVIS VICTORIA
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    AEVIS VICTORIA: Endgültiges IPO-Volumen von Infracore steht fest

    AEVIS VICTORIA SA kommentiert den erfolgreichen Börsengang ihrer Beteiligung Infracore und unterstreicht damit die strategische Bedeutung des Gesundheitsinfrastruktur-Portfolios.

    AEVIS VICTORIA: Endgültiges IPO-Volumen von Infracore steht fest
    Foto: adobe.stock.com
    • Freiburg, 8. Juli 2026: AEVIS VICTORIA SA nimmt die Bekanntgabe des endgültigen IPO-Volumens von Infracore zur Kenntnis.
    • Infracore SA ist auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisiert und gehört zum Healthcare-Investmentportfolio von AEVIS.
    • IPO-Volumen: rund CHF 200 Millionen Erlös durch Ausgabe neuer Namenaktien.
    • Zweck des Erlöses: Infracore kann damit weiteres Wachstum vorantreiben sowie Sichtbarkeit und Transparenz des Marktwerts erhöhen.
    • Nach der Kapitalerhöhung sinkt AEVIS’ direkte und indirekte Beteiligung an Infracore auf 22.6%; AEVIS beabsichtigt, die gesamte Beteiligung zu behalten und Infracore weiter zu begleiten.
    • Der IPO soll zu einer klareren Anerkennung des inneren Werts von AEVIS als Beteiligungsgesellschaft mit einem Portfolio aus strategischen, transparenten und wertschöpfenden Vermögenswerten beitragen.



    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AEVIS VICTORIA: Endgültiges IPO-Volumen von Infracore steht fest AEVIS VICTORIA SA kommentiert den erfolgreichen Börsengang ihrer Beteiligung Infracore und unterstreicht damit die strategische Bedeutung des Gesundheitsinfrastruktur-Portfolios.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     