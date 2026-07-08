UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker dürfte ein weiteres Quartal mit starken Handelsaktivitäten hinter sich haben, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Er rechnet zudem mit einem anziehenden Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte und schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 etwas nach oben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 37,92EUR auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Amit Jagadeesh

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46,50

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar