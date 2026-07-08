🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    ANALYSE-FLASH

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel Flatexdegiro auf 46,50 Euro
    • Broker mit weiterem Quartal starker Aktivität
    • Analyst erwartet Kundenwachstum und höhere EPS
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Euro - 'Buy'
    Foto: 641210013

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker dürfte ein weiteres Quartal mit starken Handelsaktivitäten hinter sich haben, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Er rechnet zudem mit einem anziehenden Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte und schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 etwas nach oben./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    flatexDEGIRO

    0,00 %
    +1,06 %
    +12,71 %
    +21,28 %
    +59,36 %
    +329,31 %
    +38,16 %
    +1.136,38 %
    +3.272,44 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
    flatexDEGIRO direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 37,88 auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,16 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +8,29 %/+29,42 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 46,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,50, was eine Steigerung von +22,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Euro - 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker dürfte ein weiteres Quartal mit starken Handelsaktivitäten hinter sich haben, schrieb Amit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     