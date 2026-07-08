ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel Flatexdegiro auf 46,50 Euro
- Broker mit weiterem Quartal starker Aktivität
- Analyst erwartet Kundenwachstum und höhere EPS
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker dürfte ein weiteres Quartal mit starken Handelsaktivitäten hinter sich haben, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Er rechnet zudem mit einem anziehenden Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte und schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 etwas nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 37,88 auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,12 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,16 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +8,29 %/+29,42 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 46,50 Euro
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Ich denke, TR ist was für die jüngerere Fraktion, insbesondere Trader, und das ist auch gut so. Ich mit meinen ca. 80 Transaktionen pro Jahr, na ja, die Spesen sind vertretbar. Kontoführung und Depotführung waren bisher immer fehlerfrei, Dividenden kamen pünktlich, warum soll ich wechseln?
Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
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