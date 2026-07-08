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    Einhell Germany Pref Bearer: Einhell setzt Wachstum fort – Signal 2026

    Einhell setzt den Wachstumskurs fort: steigender Umsatz, starke Akku-Innovationen und ein rasant wachsendes Power X-Change-Ökosystem treiben die internationale Expansion voran.

    Einhell Germany Pref Bearer: Einhell setzt Wachstum fort – Signal 2026
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    • Wachstum bestätigt: Konzernumsatz im H1 2026 leicht über Vorjahr; stärkere Dynamik im zweiten Halbjahr erwartet; Jahresprognose 2026 sowie Bestätigung durch den Aufsichtsrat bleiben bestehen.
    • Dividende beschlossen: EUR 1,90 je Vorzugsaktie und EUR 1,88 je Stammaktie.
    • Power X-Change als Wachstumstreiber: über 350 kompatible Geräte; Power X-Change generiert >58 % des Konzernumsatzes im H1 2026; Ziel: >70 % bis 2029.
    • Batterieabsatz und Technologie: >8 Millionen geplante PXC-Akkus für 2026; kumuliert dann >52 Millionen Batterien im Markt; Einführung der neuen 4Ah Tabless Sealed Batterie als technischer Meilenstein.
    • Sortimentsausbau: PXC-Sortiment soll bis Ende 2026 auf 400 Geräte wachsen; Ausbau von Einhell PROFESSIONAL (Compact Series), E-Case Storage als eigener Bereich und gezielter Ausbau des Mährobotersortiments bis 2027.
    • Internationale Expansion & Marke: Launch von Einhell PROFESSIONAL in Australien; Sales‑HUB-Netzwerk erschließt Naher Osten, Afrika und indischen Subkontinent (erste substanzielle Umsätze H2 2026); Fortsetzung der Expansion in Brasilien/Mexiko, Verhandlungen für US-Mehrheitsübernahme; vorzeitige Verlängerung der Mercedes‑AMG PETRONAS F1‑Partnerschaft und verstärkte 360°-Marketingkampagnen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Einhell Germany Pref Bearer ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von Einhell Germany Pref Bearer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,80EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.174,50PKT (-1,89 %).


    Einhell Germany Pref Bearer

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    ISIN:DE000A40ESU3WKN:A40ESU
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