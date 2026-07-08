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    Neuer Favorit?

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    Apple holt Nvidia auf – Rückkehr an die Börsenspitze?

    Nach über einem Jahr könnte Apple Nvidia wieder als wertvollstes Unternehmen der Welt ablösen, denn Nvidia verliert im KI-Rennen zunehmend an Glanz.

    Für Sie zusammengefasst
    Neuer Favorit? - Apple holt Nvidia auf – Rückkehr an die Börsenspitze?
    Foto: Dall-E

    Apple steht kurz davor, Nvidia als wertvollstes Unternehmen der USA wieder abzulösen. Während der KI-Champion mit einer historischen Bewertungsanpassung kämpft, setzen Anleger zunehmend auf Unternehmen, die Künstliche Intelligenz in bestehende Produkte integrieren, statt ausschließlich die Infrastruktur dafür bereitzustellen.

    Nachdem Nvidia mehr als ein Jahr lang die Rangliste nach Marktkapitalisierung angeführt hatte, schrumpft der Vorsprung auf Apple inzwischen deutlich. Aktuell beträgt der Bewertungsunterschied nur noch rund 200 Milliarden US-Dollar.

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    Apple kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,56 Billionen US-Dollar, während Nvidia mit etwa 4,78 Billionen US-Dollar weiterhin knapp an der Spitze liegt. Alphabet folgt mit 4,43 Billionen US-Dollar auf Platz drei. Microsoft ist mit einer Bewertung von knapp unter drei Billionen US-Dollar bereits deutlich zurückgefallen.

    Anleger schichten ihre KI-Investments um

    Die Überzeugung, dass sich der Markt für KI-Hardware künftig stärker spezialisieren wird, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Große Technologiekonzerne entwickeln zunehmend eigene Chips für spezifische Anwendungsfälle. Alphabet und Amazon investieren bereits massiv in eigene Halbleiterlösungen. Auch Apple verstärkte diesen Trend zuletzt durch eine Vereinbarung mit Broadcom zur Entwicklung maßgeschneiderter Silizium-Komponenten.

     

    Historische Bewertungsanpassung belastet Nvidia

    Besonders auffällig ist die Entwicklung bei der Bewertung von Nvidia. Die Aktie wird aktuell nur noch mit dem 15,63-Fachen der erwarteten Gewinne der kommenden zwei Jahre gehandelt. Damit bewegt sich das Bewertungsniveau auf dem niedrigsten Stand seit 2013.

    Im Verlauf des Jahres 2026 fiel das Forward-KGV zeitweise sogar unter die Marke von 15,5 – ein Bewertungsniveau, das Investoren seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen hatten.

    Apple und Alphabet führen die "Magnificent Seven" an

    Mit einem Kursplus von 15 Prozent gehört Apple in diesem Jahr zu den stärksten Werten innerhalb der Gruppe der "Magnificent Seven". Noch besser entwickelte sich Alphabet mit einem Anstieg von 18 Prozent.

    Nvidia notiert zwar ebenfalls im Plus, kommt bislang jedoch lediglich auf einen Kursgewinn von sechs Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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