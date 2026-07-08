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    Rutte

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    US-Angriffe auf Iran 'absolut notwendig'

    Für Sie zusammengefasst
    • Rutte verteidigt US-Angriffe nach Tankerangriffen
    • US bombardierte über 80 Ziele im Iran nahe Hormus
    • Kuwait meldete Beschuss und in Bahrain Sirenen
    Rutte - US-Angriffe auf Iran 'absolut notwendig'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ANKARA (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte verteidigt die neuen US-Angriffe auf den Iran nach Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus. Die US-Reaktion sei "absolut notwendig" gewesen, sagte Rutte beim Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara. Wenn Iran gegen den Waffenstillstand verstoße, wie man dies mit Angriffen auf Schiffe gesehen habe, "ist eine entschiedene Reaktion der USA unerlässlich", ergänzte der Nato-Chef.

    Das US-Militär bombardierte vergangene Nacht nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele im Iran, unter anderem Flugabwehrsysteme, Schiffsabwehrraketen sowie mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden in oder nahe der Straße von Hormus. Nachdem das iranische Militär Medienberichten zufolge eine Reaktion auf die US-Angriffe angekündigt hatte, meldete die Armee des mit Washington verbündeten Golfstaats Kuwait feindlichen Beschuss. Auch in Bahrain heulten am frühen Morgen die Sirenen./bk/DP/stk






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