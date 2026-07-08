Gold legt zu +0,63 % auf 4.127,62 USD

+0,63 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,06 % 1 Monat -4,14 % 3 Monate -12,20 % 1 Jahr +23,93 %

Der Goldpreis legtzu und erreicht 4.127,62. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.354,26USD. Heute, bei 4.127,62USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.047,87USD geworden – ein Plus von +204,79 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, teils bullisches Sentiment zu Gold. Fundamentale Unterstützung durch Zentralbanken: USD-Abbau, Erhöhung der Gold-/Euro-Allokationen; wachsende Tokenisierung, z.B. Tether hält ca. 154 t Gold. Technisch: Gegenreaktion bis August, Doppelboden um 4.000 USD, Widerstand um 5.500 USD. Langfristig kursieren 10.000 USD bis 2030; insgesamt bleibt Unsicherheit, aber tendenziell bullisch.