Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 60,91 USD
Silber im Höhenflug: +1,55 % plus, aktuell 60,91 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,30 %
|1 Monat
|-10,48 %
|3 Monate
|-21,74 %
|1 Jahr
|+63,11 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,38559USD. Heute notiert Silber bei 60,91USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.604,38USD wert – ein Zuwachs von +160,44 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zu Silber dominiert uneinheitliches Sentiment: Langfristig Kaufkrafterhalt und Nachkäufe; kurzfristig Skepsis wegen Volatilität. Fundamentale Hinweise: Ressourcenlaufzeit ca. 30 Jahre; technisch Diskussion über Trendkanal-Ende. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht eindeutig angegeben. Insgesamt eher skeptisch gegenüber schnellen Gewinnen, langfristig Fokus auf Kaufkraft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|328,60EUR
|-1,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,03EUR
|+0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|231,76EUR
|-1,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|308,12EUR
|-2,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,37EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|494,14EUR
|+0,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|344,90EUR
|-0,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,95EUR
|+0,23 %
|Long
|1
|0,00
|116,14EUR
|-0,39 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,134EUR
|+0,87 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.