Bullenpower: Silberpreis springt auf 60,91 USD

+1,55 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,30 % 1 Monat -10,48 % 3 Monate -21,74 % 1 Jahr +63,11 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 60,91. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,38559USD. Heute notiert Silber bei 60,91USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.604,38USD wert – ein Zuwachs von +160,44 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zu Silber dominiert uneinheitliches Sentiment: Langfristig Kaufkrafterhalt und Nachkäufe; kurzfristig Skepsis wegen Volatilität. Fundamentale Hinweise: Ressourcenlaufzeit ca. 30 Jahre; technisch Diskussion über Trendkanal-Ende. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht eindeutig angegeben. Insgesamt eher skeptisch gegenüber schnellen Gewinnen, langfristig Fokus auf Kaufkraft.