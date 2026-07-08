AKTIE IM FOKUS
Talanx fallen - Großaktionär platziert 4,3 Millionen Papiere
- Aktienplatzierung belastet Talanx am Mittwochmorgen
- Kurs auf Tradegate 112,20 Euro minus 3,1 Prozent
- Meiji Yasuda verkaufte 4,3 Mio Aktien zu 110,70
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung durch einen großen Anteilseigner hat die Papiere des Versicherers Talanx am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Anteilsscheine zuletzt für 112,20 Euro den Besitzer, und damit für 3,1 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen, nachdem sie sich seit Anfang Juni deutlich erholt hatten.
Der japanische Branchenkollege Meiji Yasuda Life bot 4,3 Millionen Aktien für 110,70 Euro bis Marktpreis, also dem Schlusskurs, an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente am Vorabend berichtet hatte. Ihren Daten zufolge hielten die Japaner einen Anteil von 1,68 Prozent an Talanx. Verkauft hat Meiji Yasuda Life die Talanx-Aktien in einem beschleunigten Verfahren dann laut einem Händler zu 110,70 Euro./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 111,8 auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 28,90 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+27,79 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Talanx - TLX100 - DE000TLX1005
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Danke, darauf hab ich gewartet, konnte nicht live dabei sein!
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Heute Abend stellt sich die Talanx-IR mal wieder Privatanlegerfragen live: