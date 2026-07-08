Die erste KI-basierte Sprach-Eingabe-App mit Schwerpunkt auf „Expression Intelligence"

SINGAPUR, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Voiskey, eine innovative KI-Anwendung zur Spracheingabe, wurde heute offiziell weltweit eingeführt. Voiskey wurde von einem in Singapur ansässigen Forschungsteam für KI-Sprachtechnologie entwickelt, das sich auf Affective Computing und Mensch-Computer-Interaktion (HCI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die wahren Absichten des Menschen zu verstehen und die „Ausdruckslücke" zwischen Denken und Sprechen zu überbrücken.

Obwohl technische Hürden bei der Spracherkennung rasch überwunden werden, sind Fachleute, die in den heutigen digitalen Umgebungen arbeiten, nach wie vor stark auf Tastaturen angewiesen. Voiskey basiert auf einer zentralen Erkenntnis seines Entwicklerteams: Die Erkennungsgenauigkeit ist nicht mehr das größte Hindernis für die Sprachinteraktion. Stattdessen wird die Einführung von Sprachsteuerung durch praktische Hindernisse erschwert. Das psychologische Zögern, in der Öffentlichkeit oder in bestimmten Umgebungen laut zu sprechen, die kognitive Hemmschwelle, Gedanken vor dem Sprechen gedanklich zu ordnen, sowie tief verwurzelte umgangssprachliche Sprechgewohnheiten bilden zusammen eine vierfache Barriere zwischen den Gedanken einer Person und dem endgültigen Text.

Als interaktive Anwendung auf Systemebene, die darauf ausgelegt ist, diese Ausdruckslücke zu schließen, verfolgt Voiskey die Produktphilosophie: „Sagen Sie es ungezwungen. Senden Sie es korrekt." Die Nutzer bringen ihre Gedanken einfach auf natürliche Weise zum Ausdruck, während Voiskey automatisch einen ausgefeilten, auf den aktuellen Kontext zugeschnittenen Text generiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprachdiktat-Tools konzentriert sich Voiskey darauf, zu verstehen, was die Nutzer tatsächlich mitteilen möchten. Mithilfe seiner proprietären „Expression Intelligence"-Technologie entschlüsselt Voiskey die tatsächliche Absicht des Nutzers und generiert automatisch hochwertigen, kontextbezogenen Text auf der Grundlage des aktiven Anwendungsfensters. Dieser Durchbruch reduziert den Informationsverlust während des Prozesses von der kognitiven Verarbeitung bis zur Ausgabe drastisch und befreit die Nutzer von der Notwendigkeit, ihre Worte vor dem Sprechen akribisch zu strukturieren.