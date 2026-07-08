DAX im Pullback

Kurzfristig sind weitere Rückgänge bis in den Bereich von 25.235 Punkten oder sogar bis 25.000 Punkten möglich. Solange diese Marken halten, würde dies das positive Gesamtbild aus technischer Sicht nicht wesentlich beeinträchtigen. Daher bleibt das in der vergangenen Woche aktivierte Long-Signal weiterhin bestehen.

Entscheidend wird nun sein, dass der DAX den Unterstützungsbereich bei 25.507 Punkten bis zum Wochenende verteidigt. Gelingt dies, dürfte der jüngste Ausbruch über das bisherige Rekordhoch auf Wochenbasis als bestätigt gelten. Auf Tagesbasis wurde mit dem Anstieg über 25.507 Punkte weiteres Kurspotenzial in Richtung 26.084 Punkte und mittelfristig sogar bis 27.500 Punkte eröffnet. Dafür ist jedoch ein entsprechender Wochenschlusskurs als Bestätigung erforderlich.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.465 Punkten

VDAX wieder mit Seitwärtstendenz - Nervosität legt sich

Fear& Greed Index bei 43 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 58 - Buy MACD: 222 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.890 / 26.101 / 26.224 und 26.325 Punkten, nach unten bei 25.000 / 24.480 / 24.203 und 23.968 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX aus Keil-Formation ausgebrochen - bullisch! - Inverse SKS-Formation vor Auflösung (Woche) - großes Kaufsignal möglich! Ölknappheit weiter ein Problem! - USA-Iran-Verhandlungen laufen! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (06. Juli 2026): Bei 16,20% (steigend) (Vortag: 15,85%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 25.200 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.770 Punkten. Kursziele bei 25.507 und 26.084 Punkten - AKTIV - Einsteigen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3BJZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,09 - 9,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.559,54 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.559,54 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.465,12 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.084 Punkte Hebel: 27,90 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9B0S Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,23 - 9,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.351,87 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.351,87 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.465,12 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,55 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.