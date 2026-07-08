Doppelhoch bestätigt

Besondere Bedeutung kommt nun einer noch offenen Kurslücke aus Anfang Mai zwischen 35,96 und 38,62 Euro zu. Das untere Ende dieser Kurslücke stellt kurzfristig eine wichtige Unterstützungszone für die Jenoptik-Aktie dar. Sollte auch dieser Bereich unterschritten werden, liegt die nächste Unterstützung bei 34,16 Euro. Spätestens am 200-Tage-Durchschnitt sowie dem Support bei 31,60 Euro sollte die Aktie nach Möglichkeit wieder nach oben drehen. In diesem Bereich könnten sich aus technischer Sicht erneut attraktive Einstiegschancen auf der Long-Seite ergeben.

Jenoptik zählt zu den Unternehmen, die als Profiteure des KI-Booms gelten. Die starke Aufwärtsbewegung in diesem Marktsegment hat sich zuletzt jedoch spürbar abgeschwächt. Nachdem die Aktie mehrfach im Bereich von 48,00 Euro gescheitert war, kam es zunächst zu kleineren Rücksetzern bis auf 44,00 Euro. Im gestrigen Handel folgte dann ein massiver Kursrutsch von 13,3 Prozent auf 37,86 Euro, womit auch der wichtige 50-Tage-Durchschnitt unterschritten wurde.

Für die kommenden Tage ist jedoch zunächst mit weiter nachgebenden Kursen zu rechnen, auch wenn der starke Kursverlust vom gestrigen Handelstag nach aktueller Einschätzung etwas übertrieben ausgefallen sein dürfte.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 31,60 Euro

Kursziel : 41,64 Euro

Renditechance via DU9QN1 : 75 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Jenoptik AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9QN1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,67 - 12,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25,9208 Euro Basiswert: Jenoptik AG KO-Schwelle: 25,9208 Euro akt. Kurs Basiswert: 37,86 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 41,64 Euro Hebel: 2,94 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1HTH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,13 - 1,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49,3042 Euro Basiswert: Jenoptik AG KO-Schwelle: 49,3042 Euro akt. Kurs Basiswert: 37,86 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,06 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.