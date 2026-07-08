Bullen bleiben konstant dran

Nach dem kräftigen und sehr steilen Kursanstieg seit Anfang Juni wäre eine vorübergehende Konsolidierung aus technischer Sicht nicht ungewöhnlich und könnte sogar eine gute Einstiegsmöglichkeit für neue Anleger bieten. Als wichtiger Unterstützungsbereich gilt derzeit der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 73,72 Euro. Fällt die Aktie hingegen unter die Marke von 72,00 Euro, müsste mit einem erneuten Test der Zwischentiefs aus Juni bei 69,32 Euro gerechnet werden.

Mit dem Anstieg über die Marke von grob 73,00 Euro wurde ein wichtiges Kaufsignal ausgelöst. Das zunächst genannte Kursziel am Aprilhoch bei 78,12 Euro wurde inzwischen erreicht. Darüber hinaus eröffnet sich auf mittlere Sicht weiteres Potenzial bis in den Bereich von 87,02 Euro. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Aprilhoch nachhaltig und überzeugend überwunden wird. Nach aktueller Einschätzung dürfte dies jedoch eher zu einem späteren Zeitpunkt gelingen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 73,72 Euro

Kursziel : 84,61 Euro

Renditechance via DN2XRS : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Beiersdorf AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2XRS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,81 - 0,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 70,2252 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 70,2252 Euro akt. Kurs Basiswert: 78,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 87,02 Euro Hebel: 9,11 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3CK9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,86 - 0,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 86,4407 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 86,4407 Euro akt. Kurs Basiswert: 78,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,55 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.