BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern habe für das zweite Quartal ein exzellentes Expressgeschäft berichtet und daher das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Alex Irving in seiner Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 56,42EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.





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