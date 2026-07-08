BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 150 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang aufgrund von KI-Verdrängungssorgen signalisiere, dass Investoren die Qualität des Geschäftsmodells aus den Augen verloren hätten, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Für geduldige Anleger biete sich nun eine attraktive Kombination aus einer extrem niedrigen Bewertung und einem KI/Cloud-gestützten Gewinnausblick. Das niedrigere Kursziel berücksichtige einen höheren Kapitalkostensatz, biete aber immer noch immenses Aufwärtspotenzial ./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 73,70EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

