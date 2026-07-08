Gewinnmitnahmen bei Lufthansa halten an - Citi setzt auf IAG

Diese Bewegung verstärkte nun der Citigroup-Experte Conor Dwyer mit seiner Verkaufsempfehlung. Sein bereits erhöhtes Kursziel signalisiert mit 8,70 Euro immer noch Rückschlagrisiken. Dwyer vergleich die Papiere der Kranich-Linie mit seinem Favoriten IAG , der Airline-Holding aus British Airways und Iberia. Die Aktien der beiden seien zuletzt gemeinsam Tandem gefahren, aber fundamental drifteten sie eigentlich auseinander, so der Citi-Analyst.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien der Lufthansa setzt sich die Korrektur vom Jahreshoch am Mittwoch fort. Nachdem die Aktien der Frankfurter am Dienstagmorgen auf Xetra noch auf 10,285 Euro geklettert waren, kosten sie nun vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate nur noch rund 9,37 Euro. Seit dem Zwischentief Ende April hatten sie sich in der Spitze um gut 46 Prozent erholt, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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IAG sei geringer bewertet - für ein profitableres Geschäft, das obendrein mehr Barmittel erwirtschaftet und weniger Schuldenlast trägt. Die Bewertung der Lufthansa sei derweil eine Wette darauf, dass temporärer Rückenwind weiter bläst. Dabei müssten die Anleger obendrein geringere Margen akzeptieren und Streikrisiken ausblenden.

Der Optimismus für IAG macht sich im Tradegate-Handel allerdings nicht bemerkbar. Die Aktien fallen, allerdings bei geringen Umsätzen./ag/stk

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 9,332 auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,76 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,55 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,68 %/-16,68 % bedeutet.



