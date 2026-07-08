Dieser Batteriemetallentwickler baut seine eigene Lieferkette in Europa

Der Batteriemetallentwickler International Graphite baut parallel zwei Verarbeitungsanlagen in Australien und Italien auf und sichert sich mit seinem Graphit-Entwicklungsprojekt eine eigene langfristige Rohstoffquelle. Ein Konzept mit früher Umsatzbasis und enormem Hebel.

Wer auf kritische Rohstoffe setzt, landet meist bei Lithium, Kupfer oder Seltenen Erden. Graphit wird dabei oft übersehen, dabei steckt der Rohstoff in praktisch jeder Batterieanode moderner Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Genau hier setzt International Graphite (ASX: IG6, ISIN: AU0000210957, WKN: A3DJY5) an, ein Unternehmen aus Perth/Westaustralien, das die komplette Wertschöpfungskette vom Bergwerk bis zum fertigen Anodenmaterial abdecken will.

Das Besondere an der Strategie: Statt zunächst Jahre in die Erschließung einer eigenen Mine zu investieren, baut das Unternehmen zuerst die notwendigen Verarbeitungsanlagen. Zugekauftes Rohgraphit wird verarbeitet, bis die eigene Lagerstätte Springdale, Westaustralien in einigen Jahren die Rohstoffversorgung übernehmen kann. Dieser Weg erlaubt es, deutlich früher Umsätze zu erzielen, als es ein klassisches Minenprojekt zulassen würde.

Die Notwendigkeit für ein solches Vorhaben ergibt sich aus der aktuellen Marktlage: Rund drei Viertel der weltweiten natürlichen Graphitkonzentrate stammten 2025 aus China. Fast die gesamte Menge wird dort auch veredelt. Für westliche Industrie- und Batteriehersteller entsteht damit eine Abhängigkeit, die zunehmend als Risiko wahrgenommen wird. Die Nachfrage nach natürlichem Graphit hat sich in den vergangenen sechs Jahren nämlich mehr als verdoppelt und liegt aktuell bei rund 1,3 Millionen Tonnen jährlich. Bis 2040 soll sie auf etwa 3,2 Millionen Tonnen steigen, wobei der Anteil außerhalb Chinas produzierter Mengen deutlich zunehmen wird. Haupttreiber ist die Elektromobilität, denn Batterieanoden gelten als der am stärksten wachsende Anwendungsbereich für hochwertigen, mikronisierten Graphit.

Anlagen zur Graphitverarbeitung in Australien und Europa

International Graphite betreibt in Collie, rund 200 Kilometer südlich von Perth, bereits seit 2023 eine Pilotanlage und errichtet dort derzeit Australiens erste kommerzielle Mikronisierungsanlage für Graphit. Die erste Ausbaustufe soll 4.000 Tonnen jährlich produzieren, eine zweite Phase erhöht die Kapazität auf 7.500 Tonnen. Der Start ist für das dritte Quartal 2027 vorgesehen. Ziel ist zunächst unbeschichteter, hochreiner sphärischer Graphit, der in einem weiteren Schritt zu fertigem Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien veredelt werden kann.