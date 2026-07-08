🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Graphite AktievorwärtsNachrichten zu International Graphite

    Graphit ohne China

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Batteriemetallentwickler baut seine eigene Lieferkette in Europa

    Der Batteriemetallentwickler International Graphite baut parallel zwei Verarbeitungsanlagen in Australien und Italien auf und sichert sich mit seinem Graphit-Entwicklungsprojekt eine eigene langfristige Rohstoffquelle. Ein Konzept mit früher Umsatzbasis und enormem Hebel.

     

    Wer auf kritische Rohstoffe setzt, landet meist bei Lithium, Kupfer oder Seltenen Erden. Graphit wird dabei oft übersehen, dabei steckt der Rohstoff in praktisch jeder Batterieanode moderner Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Genau hier setzt International Graphite (ASX: IG6, ISIN: AU0000210957, WKN: A3DJY5) an, ein Unternehmen aus Perth/Westaustralien, das die komplette Wertschöpfungskette vom Bergwerk bis zum fertigen Anodenmaterial abdecken will.

     

    Das Besondere an der Strategie: Statt zunächst Jahre in die Erschließung einer eigenen Mine zu investieren, baut das Unternehmen zuerst die notwendigen Verarbeitungsanlagen. Zugekauftes Rohgraphit wird verarbeitet, bis die eigene Lagerstätte Springdale, Westaustralien in einigen Jahren die Rohstoffversorgung übernehmen kann. Dieser Weg erlaubt es, deutlich früher Umsätze zu erzielen, als es ein klassisches Minenprojekt zulassen würde.

     

    Die Notwendigkeit für ein solches Vorhaben ergibt sich aus der aktuellen Marktlage: Rund drei Viertel der weltweiten natürlichen Graphitkonzentrate stammten 2025 aus China. Fast die gesamte Menge wird dort auch veredelt. Für westliche Industrie- und Batteriehersteller entsteht damit eine Abhängigkeit, die zunehmend als Risiko wahrgenommen wird. Die Nachfrage nach natürlichem Graphit hat sich in den vergangenen sechs Jahren nämlich mehr als verdoppelt und liegt aktuell bei rund 1,3 Millionen Tonnen jährlich. Bis 2040 soll sie auf etwa 3,2 Millionen Tonnen steigen, wobei der Anteil außerhalb Chinas produzierter Mengen deutlich zunehmen wird. Haupttreiber ist die Elektromobilität, denn Batterieanoden gelten als der am stärksten wachsende Anwendungsbereich für hochwertigen, mikronisierten Graphit.

     

    Anlagen zur Graphitverarbeitung in Australien und Europa

     

    International Graphite betreibt in Collie, rund 200 Kilometer südlich von Perth, bereits seit 2023 eine Pilotanlage und errichtet dort derzeit Australiens erste kommerzielle Mikronisierungsanlage für Graphit. Die erste Ausbaustufe soll 4.000 Tonnen jährlich produzieren, eine zweite Phase erhöht die Kapazität auf 7.500 Tonnen. Der Start ist für das dritte Quartal 2027 vorgesehen. Ziel ist zunächst unbeschichteter, hochreiner sphärischer Graphit, der in einem weiteren Schritt zu fertigem Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien veredelt werden kann.

    Seite 1 von 5 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Graphit ohne China Dieser Batteriemetallentwickler baut seine eigene Lieferkette in Europa Der Batteriemetallentwickler International Graphite baut parallel zwei Verarbeitungsanlagen in Australien und Italien auf und sichert sich mit seinem Graphit-Entwicklungsprojekt eine eigene langfristige Rohstoffquelle. Ein Konzept mit früher …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     