BARCLAYS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine. Lobbenberg setzt vor allem auf IAG und die Billigflieger./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 27,26EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte