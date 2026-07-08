BARCLAYS stuft ARCELORMITTAL auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 55,62EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amos Fletcher

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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