BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 79,15EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 66
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 66
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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