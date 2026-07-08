BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 79,15EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amos Fletcher

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 66

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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