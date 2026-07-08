BARCLAYS stuft Flatexdegiro auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grace Dargan passte am Dienstag ihre Schätzungen für die europäischen Broker vor deren Berichtssaison an. Ihr Favorit bleibt Avanza, gefolgt von Flatex./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 37,94EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Grace Dargan
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Grace Dargan
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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