BARCLAYS stuft Flatexdegiro auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grace Dargan passte am Dienstag ihre Schätzungen für die europäischen Broker vor deren Berichtssaison an. Ihr Favorit bleibt Avanza, gefolgt von Flatex./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 18:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 37,94EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Grace Dargan

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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