Berenberg hebt Ziel für Scout24 auf 140 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 75,00 auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+86,29 % bedeutet.