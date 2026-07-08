ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Scout24 auf 140 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel Scout24 von 100 auf 140
- Analyst Orgonas sieht Scout24 an KI-Spitze
- Erwartet beschleunigtes Umsatz- und Gewinnwachstum
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas ist fest davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) für Immobilienportale Rückenwind liefern kann und sieht Scout24 an der Spitze der KI-Innovation. In Erwartung eines beschleunigten Umsatz- und Ergebniswachstums durch KI-Initiativen hob er am Dienstag seine mittel- und langfristigen Prognosen für das Unternehme. Bei einem Anlagehorizont von drei Jahren sieht der Experte sogar klares Verdopplungspotenzial auf 180 Euro./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 75,00 auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+86,29 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 140 Euro
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Habe Freitag 250 stk zu 69,5 € erworben.
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.