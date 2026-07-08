DAX gibt weiter nach – Erneute Eskalation im Nahen Osten

Zwar nutzten heute die Investoren in Asien die Kursschwäche im Technologie- und speziell im Halbleiterbereich bereits für erste Kaufgelegenheiten. Große Unternehmen wie Samsung Electronics, SK Hynix und TSMC konnten etwas fester aus dem Handel gehen. Doch die derzeitige Gemengelage bleibt eher toxisch für klassische Aktienanlagen.

Mit dem Erreichen des neuen Rekordhochs knapp über 25 900 Punkten ist die Luft für den DAX gleichzeitig immer dünner geworden. Anlegern fehlten auf diesem Niveau Argumente für weitere Käufe deutscher Aktien, gleichzeitig setzten Gewinnmitnahmen ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zum einen eskaliert die Situation im Nahen Osten erneut und sorgt für wieder steigende Ölpreise. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran wackelt. Zudem befinden sich die Investoren im Wartemodus, um abzuschätzen, wie weit der Schweinezyklus im Halbleitersektor bereits vorangeschritten ist. Nicht zuletzt steht die Frage der weiteren Zinsentwicklungen in den USA und Europa im Raum. Liquidität ist der Treibstoff für die Börse und jegliche Verknappung führt zu einem Stottern des Motors.

Speziell in den USA wird diese Entwicklung mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Deshalb dürften heute die Redebeiträge und das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank in den Fokus der Anleger rücken. Der Markt erhofft sich daraus Hinweise über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 200 und 25 500 Punkten bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

