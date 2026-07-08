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    Expansion läuft

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    Kraken will Europas erste Kryptobörse mit vollständiger Banklizenz werden

    Kraken strebt eine europäische Banklizenz an und wäre damit die erste Kryptobörse mit einer vollständigen Bankzulassung in Europa – folgt danach der Börsengang?

    Für Sie zusammengefasst
    Expansion läuft - Kraken will Europas erste Kryptobörse mit vollständiger Banklizenz werden
    Foto: Dall-E

    Die US-Kryptobörse Kraken arbeitet an einer vollständigen Banklizenz in Europa. Als bevorzugter Standort gilt Litauen, das sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Fintech-Standorte Europas entwickelt hat.

    Sollte die Genehmigung erteilt werden, wäre Kraken die erste große Kryptobörse mit einer vollständigen europäischen Banklizenz. Das Unternehmen würde damit einen ähnlichen regulatorischen Weg einschlagen wie Revolut, das bereits seit 2018 über eine spezialisierte europäische Banklizenz der litauischen Zentralbank verfügt.

    Mit einer Banklizenz könnte Kraken seine Dienstleistungen in der gesamten Europäischen Wirtschaftszone (EWR) erheblich ausbauen. Neben klassischen Krypto-Angeboten wären langfristig auch reguläre Girokonten, Kreditprodukte oder weitere Finanzdienstleistungen denkbar.

    Während zahlreiche Kryptobörsen bereits über einzelne Krypto- oder Zahlungsdienstleister-Lizenzen verfügen, würde eine vollständige Banklizenz den regulatorischen Handlungsspielraum deutlich erweitern.

     

    Kraken gewinnt Schiedsverfahren über 22 Millionen US-Dollar

    Parallel zu seinen Expansionsplänen konnte Kraken einen bedeutenden juristischen Erfolg verbuchen. Die Muttergesellschaft Payward gewann ein Schiedsverfahren gegen den ehemaligen Wirtschaftsprüfer Mazars USA. Das Schiedsgericht sprach dem Unternehmen einen Schadensersatz in Höhe von 22 Millionen US-Dollar zu.

    Laut einem veröffentlichten Schreiben von Co-CEO Arjun Sethi beantragte Payward inzwischen beim Delaware Court of Chancery die gerichtliche Bestätigung des Schiedsspruchs.

    Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand der Abbruch einer nahezu abgeschlossenen Jahresabschlussprüfung aus dem Jahr 2022. Nach Angaben Sethis beendete Mazars die Zusammenarbeit, obwohl keine Hinweise auf Betrug gefunden worden seien. Ebenso habe es keine Beanstandungen hinsichtlich der Unternehmensführung oder der Finanzberichterstattung gegeben.

    Sethi argumentiert, der Rückzug des Wirtschaftsprüfers habe erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht. Betroffen gewesen seien unter anderem Bankpartnerschaften, laufende Lizenzierungsverfahren sowie weitere geschäftskritische Dienstleistungen, die abgeschlossene Wirtschaftsprüfungen voraussetzen.

    Börsengang bleibt strategisches Ziel

    Neben der internationalen Expansion arbeitet Kraken weiterhin an seinem geplanten Börsengang in den Vereinigten Staaten. Das 2011 gegründete Unternehmen hatte bereits im November 2025 vertraulich einen Entwurf seines Börsenprospekts (Form S-1) bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

    Medienberichte aus dem Mai deuten jedoch darauf hin, dass sich der Börsengang bis 2027 verschieben könnte. Als Gründe werden die zuletzt schwächere Entwicklung des Kryptomarktes sowie unternehmensinterne Kostensenkungsmaßnahmen genannt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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