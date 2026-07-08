Iran meldet neue Raketenwelle auf Bahrain
Für Sie zusammengefasst
- Iran meldet neue Raketenwelle gegen Bahrain mit Sirenen
- Einwohner aufgerufen ruhig zu bleiben und Schutz suchen
- Raketenstarts nahe Buschehr gemeldet ca 300 km Abstand
Foto: Siarhei - 356130783
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat weitere Angriffe auf den Golfstaat Bahrain gemeldet. Wie der staatliche Rundfunk berichtete, sei eine neue Welle an Raketen auf den Inselstaat erfolgt.
In Bahrain heulten unterdessen die Sirenen. Einwohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen, wie das Innenministerium in dem Golfstaat auf X schrieb.
Nutzer in den sozialen Medien berichteten von Raketenstarts nahe der iranischen Hafenstadt Buschehr. Sie liegt etwa 300 Kilometer entfernt von Bahrain./arb/DP/stk
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