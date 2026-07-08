ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Lufthansa auf 7,75 Euro - 'Underweight'
- Barclays hebt Kursziel Lufthansa auf 7,75 Euro
- Einstufung bleibt auf Underweight unverändert
- Schätzungen steigen wegen sinkender Treibstoffkosten
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 6,80 auf 7,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 9,324 auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,55 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,96 %/-16,96 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 7,75 Euro
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Kerosinknappheit ist nur ein blödsin die haben alten Vertrag bis ende August. Lufthansa ist unterbewertet und wird steigen bis September auf 14-17 Euro.
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.