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    Volkswagen AG

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    Marktteilnehmer goutieren VWs Pläne!

    Laut Analyst Christian Frenes von der US-Bank Goldman Sachs könnten die schwachen Branchendaten des vergangenen Monats dennoch eine positive Wirkung entfalten. Die Zahlen zeigten, dass die chinesische Konkurrenz zunehmend stärker auf den Markt dränge und den europäischen Herstellern gemeinsam rascher Marktanteile abnehme. Dies könnte nicht nur die europäischen Autobauer, sondern auch die Politik unter Druck bringen, verstärkte protektionistische Maßnahmen in Kraft zu setzen. Ein Problem für Volkswagen (VW) stellt der Widerstand der Belegschaft gegen den geplanten Abbau von 100.000 Stellen dar. Die IG Metall ruft nun auch bei VW zu einem Aktionstag gegen die neuen Sparpläne auf. Zur Aufsichtsratssitzung am Donnerstag, bei der über mögliche Einschnitte beraten wird, sind bundesweit Aktionen an allen Konzernstandorten angekündigt worden, teilte die Gewerkschaft mit.

    Zum Chart

    Die Aktien von Volkswagen (VW) haben gestern um 0,3 Prozent auf 75,80 Euro zugelegt und liegen damit wieder gut 10 Prozent über ihrem 16-Jahrestief, das sie Anfang Juli bei 69,20 Euro erreicht hatten. Längerfristig betrachtet befand sich die VW-Aktie seit Mitte März 2021 in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum hat das Papier etwa 62 Prozent an Wert verloren. Das Tief von 78,86 Euro wurde am 29. November 2024 erreicht. Seitdem ist der Kurs jedoch deutlich gestiegen und hat ab dem 17. April 2025 bis 16. Juni 2026 eine Seitwärtsphase ausgebildet. Innerhalb dieser Range fiel der Kurs zuletzt aufgrund des Bombardements Irans durch die USA und Israel an die untere Grenze bei 82,26 Euro. Vor wenigen Tagen wurde das Mehrjahrestief bei 69,20 Euro markiert. Es ist denkbar, dass der Kurs angesichts der beschriebenen Gemengelage die Aufwärtsbewegung fortsetzt und die untere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 82,26 Euro überwindet. Das Bankhaus Metzler hebt das Kursziel für Volkswagen von 105 auf 130 Euro an. Schon die 105 Euro liegen nahe am Jahreshoch von rund 106,45 Euro. Aus heutiger Sicht erscheint diese Einschätzung als übertrieben.

    Volkswagen AG VZ. (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 78,86 // 82,26 Euro
    Unterstützungen: 69,20 // 62,32 Euro

    Fazit

    Der Aktienkurs von VW, der zuvor ein 16-Jahres-Tief erreicht hatte, steigt aktuell wieder um etwa 10 Prozent.

    Mit einem Open End Turbo Long (WKN JY1605) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Volkswagen AG VZ. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,38 profitieren. Das Ziel sei bei 84,72 Euro angenommen (2,55 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 22 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 69,78 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,06 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: JY1605 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,66 – 1,67 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 59,33 Euro Basiswert: Volkswagen AG VZ
    KO-Schwelle: 59,33 Euro akt. Kurs Basiswert: 75,80 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 2,55 Euro
    Hebel: 4,38 Kurschance: + 53 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle J.P. Morgan

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Volkswagen AG Marktteilnehmer goutieren VWs Pläne! Laut Analyst Christian Frenes von der US-Bank Goldman Sachs könnten die schwachen Branchendaten des vergangenen Monats dennoch eine positive Wirkung entfalten. Die Zahlen zeigten, dass die chinesische Konkurrenz zunehmend stärker auf den Markt …
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