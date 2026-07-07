Marktteilnehmer goutieren VWs Pläne!

Laut Analyst Christian Frenes von der US-Bank Goldman Sachs könnten die schwachen Branchendaten des vergangenen Monats dennoch eine positive Wirkung entfalten. Die Zahlen zeigten, dass die chinesische Konkurrenz zunehmend stärker auf den Markt dränge und den europäischen Herstellern gemeinsam rascher Marktanteile abnehme. Dies könnte nicht nur die europäischen Autobauer, sondern auch die Politik unter Druck bringen, verstärkte protektionistische Maßnahmen in Kraft zu setzen. Ein Problem für Volkswagen (VW) stellt der Widerstand der Belegschaft gegen den geplanten Abbau von 100.000 Stellen dar. Die IG Metall ruft nun auch bei VW zu einem Aktionstag gegen die neuen Sparpläne auf. Zur Aufsichtsratssitzung am Donnerstag, bei der über mögliche Einschnitte beraten wird, sind bundesweit Aktionen an allen Konzernstandorten angekündigt worden, teilte die Gewerkschaft mit.

Die Aktien von Volkswagen (VW) haben gestern um 0,3 Prozent auf 75,80 Euro zugelegt und liegen damit wieder gut 10 Prozent über ihrem 16-Jahrestief, das sie Anfang Juli bei 69,20 Euro erreicht hatten. Längerfristig betrachtet befand sich die VW-Aktie seit Mitte März 2021 in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum hat das Papier etwa 62 Prozent an Wert verloren. Das Tief von 78,86 Euro wurde am 29. November 2024 erreicht. Seitdem ist der Kurs jedoch deutlich gestiegen und hat ab dem 17. April 2025 bis 16. Juni 2026 eine Seitwärtsphase ausgebildet. Innerhalb dieser Range fiel der Kurs zuletzt aufgrund des Bombardements Irans durch die USA und Israel an die untere Grenze bei 82,26 Euro. Vor wenigen Tagen wurde das Mehrjahrestief bei 69,20 Euro markiert. Es ist denkbar, dass der Kurs angesichts der beschriebenen Gemengelage die Aufwärtsbewegung fortsetzt und die untere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 82,26 Euro überwindet. Das Bankhaus Metzler hebt das Kursziel für Volkswagen von 105 auf 130 Euro an. Schon die 105 Euro liegen nahe am Jahreshoch von rund 106,45 Euro. Aus heutiger Sicht erscheint diese Einschätzung als übertrieben.

Volkswagen AG VZ. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von VW, der zuvor ein 16-Jahres-Tief erreicht hatte, steigt aktuell wieder um etwa 10 Prozent. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JY1605) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Volkswagen AG VZ. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,38 profitieren. Das Ziel sei bei 84,72 Euro angenommen (2,55 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 22 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 69,78 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,06 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JY1605 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,66 – 1,67 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 59,33 Euro Basiswert: Volkswagen AG VZ KO-Schwelle: 59,33 Euro akt. Kurs Basiswert: 75,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,55 Euro Hebel: 4,38 Kurschance: + 53 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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